Cosenza, bambini e adolescenti in corsia: diritti negati e problemi per tutti

«Quando si ammala un figlio si ammala tutta la famiglia. Genitori e fratelli diventano pazienti invisibili. Nessuno che ti chiede come stai, come ti senti, di cosa hai bisogno. La cura è solo della malattia, l’attenzione è riservata solo ad essa, impegnati, forse come è giusto che sia, nel codificarla, nell’individuare il percorso più efficace per combatterla». Pensieri parole dei responsabili e dei volontari dell’associazione “Gianmarco De Maria” che da oltre vent’anni è al fianco delle famiglie dei piccoli malati di cancro. De “I Diritti dei bambini e degli adolescenti in ospedale. La Carta di Each” si discuterà oggi partire dalle 17 nella sala Quintieri del teatro Rendano.

