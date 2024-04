Rende, ingegneria informatica all'Unical: Stefano Curcio alla guida del Dimes

Una riconferma sostanzialmente decisa all’unanimità. Un segnale di condivisione e di sostegno all’azione fin qui svolta da un docente molto stimato nell’ateneo di Arcavacata.

Il professore Stefano Curcio è stato riconfermato alla guida del dipartimento di Ingegneria informatica, modellistica, elettronica e sistemistica (Dimes). I numeri parlano chiaro: gli aventi diritto erano 119 e l’affluenza al voto è stata dell’83,19 per cento. Il direttore uscente ha ottenuto 93 preferenze (94%) sui 99 voti validi espressi (lo scrutinio ha registrato 6 schede bianche). Le operazioni di voto si sono svolte interamente in modalità telematica sulla piattaforma Eligo. Si è trattato di un turno di elezioni suppletive, indetto ai sensi dell'art. 8.1 dello Statuto d’Ateneo per ottenere l'allineamento della durata dei mandati direttoriali (per i dipartimenti in scadenza entro il 1° novembre 2024) a quella dei mandati senatoriali. Per questo motivo Stefano Curcio resterà in carica fino al 31 ottobre 2025.

