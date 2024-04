Un gruppo di argentini residenti a Paola ripulisce la spiaggia dai rifiuti

Una bella e partecipata iniziativa, quella tra la Csc (cricca sette canali) con un gruppo di argentini - presenti nella città di Paola - che hanno seguito il richiamo delle radici, cercando il proprio futuro in Italia ed a Paola.

Nei giorni scorsi, nel Municipio della Città di San Francesco, è infatti giunta una bellissima lettera, in cui diversi argentini si rendevano disponibili per offrire, il proprio contributo volontario, per la pulizia delle spiagge.

“Sono uno dei tanti argentini - spiega uno di loro - che hanno deciso di tornare alle sue radici e diventare italiani attraverso il processo di cittadinanza. Quest'anno sono arrivato nel territorio italiano, nello specifico nella città di Paola. Sono molto impressionato dalla bellezza del posto, lo splendore di ogni tramonto e la gentilezza delle persone; apprezzo veramente queste cose. Per esprimere la nostra gratitudine per averci accolto così calorosamente e averci permesso di ottenere la cittadinanza, ho pensato di organizzare un'azione di pulizia con altri colleghi argentini. L'idea sarebbe quella di pulire la spiaggia o qualsiasi area”.

Una richiesta di collaborazione prontamente accolta dall’amministrazione comunale di Paola, nella persona del sindaco Giovanni Politano e del capogruppo di maggioranza Sandra Serpa, da sempre vicina e sensibile alle istanze provenienti dalla cittadinanza.

Una richiesta che si è trasformata subito in un primo appuntamento, svoltosi anche grazie alla preziosa collaborazione dell’agente di Polizia locale Rosario Mandarini.

“È stato commovente leggere le parole di Gianni e recepire la disponibilità per dar vita ad una rete di volontariato a favore del nostro territorio ed a tutela dell’ambiente” - commenta il capogruppo di maggioranza Sandra Serpa. “Di fronte a questo amore per la nostra Città, non potevamo restare impassibili e, con il nostro sindaco Giovanni Politano, abbiamo risposto alla lettera ed abbiamo accolto positivamente questo segno di ringraziamento per l’accoglienza che la nostra Città ha dimostrato e sta dimostrando a tante amiche e tanti amici provenienti dall’estero in cerca di un futuro migliore”.