Festeggiamenti di San Francesco a Paola, il sindaco ringrazia: “Successo della città”

È cosa risaputa che, dietro ad un grande evento, non può non esserci una macchina organizzativa vivificata da più parti e rafforzata da collaborazioni e sinergie comuni. È il caso dei festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, che hanno riscosso un enorme successo, forse anche al di sopra delle aspettative rispetto all’organizzazione, ad esempio, del concerto di Rocco Hunt ed altro ancora. Un rullo compressore che non si è fermato un momento e che, oggi, trova, nelle parole del sindaco Giovanni Politano, sentimenti di gratitudine verso tutti coloro i quali hanno offerto il proprio aiuto e la propria collaborazione, all’appuntamento più sentito dell’anno.

“Dopo i bellissimi giorni vissuti e dopo le emozioni ed i forti momenti di Fede e di unione, è giunto il momento dei ringraziamenti, partendo dalle Forze dell’Ordine, che hanno rappresentato gli angeli custodi di tutti: al Capitano Marco Pedullà, Comandante della Compagnia dell’Arma dei Carabinieri; al Tenente Ivan Tarantino, Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza; alla dott.ssa Elga Rossignuolo, Dirigente del Commissariato di Paola; il Luogotenente Fausto De Caria della Capitaneria di Porto; il Comandante Marco Romito del Distaccamento dei Vigili del Fuoco; Ispettore Antonio Stabilito della Polstrada; la dott.ssa Ivana Cosco, Comandante della Polizia Locale. Ed ancora: il Questore Giuseppe Cannizzaro ed il Vice Questore Cataldo Pignataro”. Sempre il Primo Cittadino Politano, prosegue: “Un sincero ringraziamento alle associazioni di volontariato ed alla Croce Rossa Italiana. Ai Comitati di Quartiere, che hanno reso le nostre vie, le nostre piazze ed i nostri vicoli belli ed accoglienti. Tutta la famiglia del Comune di Paola: gli operai, il servizio manutentivo e tutti i settori del Sant’Agostino; le Cooperative sociali; le Città con noi gemellate; il Santuario di San Francesco, l’Ordine dei Minimi, il Correttore generale Padre Gregorio Colatorti, il Correttore provinciale Padre Francesco Maria Trebisonda, il nostro Arcivescovo Giovanni Checchinato, il Cardinale Matteo Zuppi per il bellissimo messaggio sulla Pace ed il Vescovo Morosini, il quale ci ha invitati ad offrire la giusta valorizzazione alla Scalinata della Macchia”. Sinceri ringraziamenti anche al Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, al suo capogabinetto Luciano Vigna, ai dirigenti regionali Cauteruccio ed Aquino ed al Presidente della Provincia Rosaria Succurro. Un plauso alla nostra Cesira Frangella che, con la sua voce soave, ha accolto il nostro Santo in Piazza IV Novembre. Un grazie corale a tutti coloro i quali hanno collaborato ai festeggiamenti ed un abbraccio a tutta la Comunità ed il popolo paolano, per la pazienza dimostrata e per la sinergia e l’atteggiamento costruttivo che si è instaurato e che va oltre la festa Patronale. Infine, un ringraziamento agli amici sindaci di San Lucido e di Fuscaldo, Cosimo De Tommaso e Giacomo Middea, per la collaborazione che non hanno fatto mancare e grazie alle varie comunità di ospiti argentini, che subito dopo la festa si sono cimentati, volontariamente, nella pulizia delle spiagge”.