Cammino di San Francesco di Paola: dal 16 maggio il pellegrinaggio inaugurale del quarto percorso

Dal 16 al 19 maggio si svolgerà il pellegrinaggio inaugurale della Via per la Francia – il quarto percorso del Cammino di San Francesco di Paola – con partenza da Corigliano-Rossano e arrivo a Castrovillari, organizzato congiuntamente dall’Associazione “Il Cammino di San Francesco di Paola” e dal Santuario Regionale di San Francesco di Paola. In occasione dell’evento, la comunità dei Frati Minimi del Santuario di Paola ha concesso che sia portata lungo il percorso la reliquia del sandalo appartenuto al frate paolano. Un percorso lungo 71 km che è stato strutturato grazie a un finanziamento regionale. Approfondisce la storia dell’ultimo viaggio del Santo.