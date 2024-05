Cosenza, Natale Mazzuca vicepresidente nazionale di Confindustria: l’investitura ufficiale prevista il 23 a Roma

Anni d’impegno. Come imprenditore e come dirigente di Confindustria. Giovedì prossimo Natale Mazzuca riceverà ufficialmente l’investitura di vicepresidente nazionale dell’Associazione degli industriali italiani. Il presidente Emanuele Orsini gli affiderà la delega alle politiche strategiche per lo sviluppo Mezzogiorno. Non è un ruolo da poco e dimostra la considerazione che i vertici di Confindustria hanno per la Calabria.

Nella sede cittadina di via Tocci l’entusiasmo è altissimo. Una delegazione partirà per assistere, a Roma, alla investitura di Mazzuca. L’imprenditore, d’altronde, è una delle figure calabresi più rappresentative avendo svolto prima la funzione di presidente locale di Confindustria e, poi, per avere vestito i panni di presidente regionale di Unindustria e di componente, nella Capitale, del Consiglio Generale di viale dell’Astronomia. Schivo, misurato, abituato a lavorare seriamente lontano dai clamori, il prossimo vicepresidente nazionale ha una storia familiare e personale esemplare.

