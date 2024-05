Rende, sfida all’ultimo quiz all’Unical: 696 aspiranti prof per 290 posti

La grande corsa dei 696. Erano in tanti ieri mattina sul ponte “Pietro Bucci” dell’Università della Calabria per l’attesa prova preselettiva utile all’iscrizione al corso di specializzazione all’insegnamento di Sostegno nelle scuole Secondarie di secondo grado. Sono circa 290 i posti in palio, quindi meno di uno per ogni tre concorrenti. Undici le aule coinvolte, a conferma della complessità dell’organizzazione. Per quanti avranno la fortuna e la bravura di superare questo scoglio, secondo molti il più ostico dell’iter di selezione, appuntamento alle 15 di sabato 15 giugno per la prova scritta. Qualche giorno prima (l’8 giugno) si svolgeranno quelle relative alle scuole dell’Infanzia e Primaria. Anche per la Secondaria di primo grado, invece, è in calendario sabato 15. Per Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado non è stato necessario svolgere la preselettiva poiché il numero dei concorrenti era inferiore al limite oltre il quale è necessaria una scrematura iniziale prima dello scritto. Per l’avvio dei corsi bisognerà poi aspettare fine settembre, dopodiché andranno avanti a ritmo serrato sino alla primavera successiva.