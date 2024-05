Dislessia nemica in classe e a casa, c’è un aiuto per docenti e famiglie di Messina

La dislessia è disturbo che si manifesta con una «difficoltà nella lettura accurata e fluente di un testo in termini di velocità e correttezza. Questa difficoltà, a causa della fatica nella lettura, si riflette spesso nella comprensione del testo», specifica l’Associazione italiana dislessia (Aid). Inevitabilmente ci sono conseguenze per il rendimento scolastico delle ragazze e dei ragazzi dislessici che hanno difficoltà a restare al passo col resto della classe. E spesso i docenti non sono preparati ad affrontare adeguatamente il problema. Così come vanno in affanno le numerose famiglie di giovani con Disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa). Anche mamme e papà hanno difficoltà nell’aiutare i propri figli in ambito scolastico. Ecco perché è un’ottima notizia il corso regionale per formare personale qualificato a lavorare in laboratori a dedicati ai ragazzi dislessici, presentato dalla cellula cittadina dell’Aid. L’iter formerà dei tutor in grado di affiancare i bambini e i ragazzi con Dsa nell’utilizzare al meglio gli strumenti compensativi, accrescere la loro autonomia, l’autostima e il senso di autoefficacia. Inoltre saranno preparati pure per mediare nei non sempre facili rapporti tra famiglia e scuola.