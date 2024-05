Rende, Gianluigi Greco confermato alla guida del Demacs dell'Unical

Uno scienziato calabrese. Apprezzato in tutta Europa e talmente competente da essere a capo della Società italiana Intelligenza Artificiale. Gianluigi Greco è uno dei fiori all’occhiello dell’ateneo di Arcavacata. Una sede accademica in cui lo studioso e ricercatore si è laureato e formato compiendo poi percorsi scientifici internazionali. E del prestigio di cui gode nell’Università della Calabria ne è conferma la plebiscitaria mozione di assensi ricevuta negli ultimi giorni.

Greco è stato infatti riconfermato alla guida del dipartimento di Matematica e Informatica (Demacs) con numeri che non hanno bisogno di commenti. Eccoli: l’affluenza al voto è stata pari al 100 per cento degli aventi diritto (75) ed il direttore uscente ha ottenuto 73 preferenze. Si è trattato di un turno di elezioni suppletive, indetto ai sensi dell'art. 8.1 dello Statuto d’Ateneo per ottenere l’allineamento della durata dei mandati direttoriali (per i dipartimenti in scadenza entro il 1° novembre 2024) a quella dei mandati senatoriali. Per questo motivo Gianluigi Greco resterà in carica fino al 31 ottobre 2025.