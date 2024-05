Nel cuore del Pollino inaugurato il Museo Alessandrino della Maschere

Il Carnevale di Alessandria del Carretto concretizza un racconto, una narrazione fatta di gesti e riti, in cui il mondo apollineo e quello dionisiaco si incontrano e si scontrano, sublimando il concetto del tempo che trasforma tutto attraverso la contrapposizione tra le fasi della vita, in un viaggio che dalla vita giunge alla morte ma solo come tappa intermedia prima della rinascita.

Il taglio del nastro è stato preceduto, da un incontro di approfondimento sul tema del Carnevale di Alessandria del Carretto che si tenuto nella Sala Convegni di Palazzo Chidichimo.

Insieme al sindaco Domenico Vuodo, Sindaco di Alessandria del Carretto, ad Antonio Arvia, Presidente dell’Associazione i Połëcënellë e sono intervenuti gli esperti Alessandro Arvia e Paolo Napoli che hanno sottolineato alcune dinamiche dei riti carnevaleschi locali e quanto ancora ci sia da indagare e scoprire su Carnevale alessandrino.

“Abbiamo portato a compimento – ha dichiarato il sindaco Domenico Vuodo – un’altra piccola grande impressa che ci eravamo posti e che in molti ritenevano impossibile da realizzare. Eppure oggi il Carnevale Alessandrino ha una nuova casa, ce l’hanno le nostre maschere e quelle dei carnevali folkloristici di tutta Italia. Il Museo si pone come obiettivo di diventare un volano attrattivo, turistico e culturale, ma anche sociale e comunitario, che possa generare flussi turistici e studi sul nostro carnevale anche e non solo in relazione ai riti simili che ritroviamo in tutta le manifestazioni similari presenti in Italia. Alessandria del Carretto quindi si pone un nuovo ambizioso obiettivo: diventare un luogo in cui i riti folkloristici legati al carnevale vengano studiati e approfonditi per coglierne le radici storiche e sociologiche. Ringrazio tutti coloro che si sono spesi per la nascita di questa importante realtà, e chi ha creduto che un obiettivo, per quanto lontano, un passo a volta, fosse raggiungibili soprattutto se questi passi sono guidati da una visione che vuole Alessandria del Carretto quale luogo vivo e vitale”.