Cosenza, la storia di Alessia: un esempio per tutti gli studenti. "Il futuro è di chi crede nei propri sogni"

«Non mollate mai i vostri sogni, lo studio è una luce, una lampada che accresce la vostra cultura. Nello studio avete una grande risorsa per il vostro futuro. Lo studio, la ricerca della verità e della bellezza rappresentano una sfera di attività in cui è permesso rimanere bambini per tutta la vita».

Alessia è un fiume in piena, d’entusiasmo e voglia di fare, passione per lo studio e amore per la vita. Una pietra dopo l’altra, francescanamente, nonostante mille difficoltà, sta costruendo la sua casa esistenziale e professionale. È una studentessa del corso di laurea in Comunicazione e Dams dell’Università della Calabria, e ha inviato una lettera alla nostra redazione per trasmettere un messaggio di speranza alle studentesse e agli studenti delle scuole di tutta Calabria. «“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni” disse Eleanor Roosevelt, ispiratrice del movimento americano per i diritti civili e degli afroamericani», aggiunge.

Alessia, il cui cammino accademico, come in passato quello scolastico, è rallentato e complicato da problemi ulteriori rispetto a quelli di molti altri studenti, è affiancata dal servizio disabilità dell’Unical che ringrazia poiché «ogni giorno ci aiuta a superare le nostre difficoltà nello studio. La cultura – aggiunge la studentessa originaria di Cassano all’Jonio – è un bene comune primario come l’acqua: i teatri, le biblioteche, lo studio e i libri sono come tanti acquedotti. Per me la cultura significa creazione di vita e anche di amare lo studio e ringrazio l’Università della Calabria. Qui ogni giorno si migliora sempre e ringrazio anche il magnifico Nicola Leone per quello che fa per noi studenti».