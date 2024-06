Da Fiorello a Striscia, successo per il Mago Nevis e Asya: la coppia di comici cosentini che sta facendo il giro delle tv

Prosegue il percorso artistico del Mago Nevis e di Asya, la coppia di artisti cosentini da mesi, ormai, alla ribalta televisiva grazie alle frequenti partecipazioni alla seguitissima trasmissione di Fiorello su Rai2. Nevis e Asya stasera saranno a Striscia la notizia, alle 20 30 su Canale 5, ospiti di Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Con passione, umiltà e tanta simpatia, Nives e Asya portano in giro per l'Italia l'immagine di una Calabria positiva, in ogni loro apparizione tv. Dietro le quinte sono già stati definiti simpaticamente "Sandra e Raimondo del mondo della magia", per l'intesa di coppia (un solido legame che li ha uniti anche nella vita) e la comicità che accompagnano le loro esibizioni.