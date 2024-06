Studenti di Cosenza alla prova delle Invalsi: Rende prima di tutti, poi Paola

Tutto sulle Invalsi, tanto contestate quanto importanti. Rende prima di tutte, poi Paola e Roggiano a completare il podio. Una classifica speciale stilata da Openpolis e “Con i bambini” racconta le posizioni raggiunte dagli studenti delle scuole superiori attive anche in provincia di Cosenza in merito alle prove Invalsi. Il focus è legato alle quinte classi dell’anno scolastico 2022/2023 e racconta il punteggio medio conseguito nei test di italiano.

Analizzando i risultati dei prof in tutti i comuni coinvolti, la graduatoria racconta che gli studenti di Rende sono al primo posto grazie a un punteggio medio pari a 188,9, Paola seconda con 182,6, Roggiano Gravina terza con 178,7, quindi San Marco Argentano 175,93, Castrolibero con 174,98, Cosenza 174,01, Cassano all’Jonio 173,61, Castrovillari 172,51, Amantea 172,13, Corigliano Rossano 169,91, Spezzano Albanese 166,1, Acri 165,83, San Giovanni in Fiore 165,7, Trebisacce 165,34, Tortora 164,02, Bisignano 163,51, Cetraro 162,72, Luzzi 158,35, Diamante 154,87, Praia a Mare 154,7, Rocca Imperiale 145,17, Cariati 138,59, Longobucco 136,27 e infine Lungro 127,25.