Onda pride, oggi nove cortei da Vicenza a Palermo passando per Cosenza

Sono 9 le città che oggi sono attraversate dai cortei dell’Onda Pride, la manifestazione a sostegno dei diritti delle persone lgbtqia+ organizzata da Arcigay e dalle altre associazioni locali e nazionali. Si tratta di Ancona, Cosenza , Frosinone, La Spezia, Lecco, Lodi ,Palermo , Varese e Vicenza .

«La misura per noi è già colma da parecchio, eppure questa destra meloniana ci colpisce quotidianamente con rigurgiti del Ventennio e crociate d’odio- dichiara Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay- L’ormai ex candidato sindaco di Torre del Greco, Carmine Alfano, ci vuole ai forni crematori. E se qualcuno gli chiede conto di quello che dice, risponde che è goliardia. Roba che vorrebbe divertire, far ridere, addirittura. Nel frattempo in Parlamento continua la gara per creare cavilli per immaginare l’incarcerazione degli omosessuali. Per la Lega i gay che hanno utilizzato la maternità surrogata vanno messi in prigione fino a dieci anni. Non vedevano l’ora, verrebbe da pensare. Perché visto il contesto, sembrerebbe il carcere per gli omosessuali l’obiettivo, e non il contrasto a una pratica di procreazione».