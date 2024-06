“Spirito Mediterraneo”, ecco tutto il programma per la prima rassegna sulle eccellenze... da bere a Fuscaldo

Talk, premi e presentazioni. Ecco il programma.

Alle 20 del 28 giugno è previsto il taglio del nastro alla

presenza di autorità, istituzioni con Katia Oliva, Presidente di Fatto in Calabria. E dopo l'intervento delle Istituzioni e del main sponsor Caffo, al via il balletto "Mediterraneo" della ASD Body Art di Francesca Foti. A seguire l'esibizione della banda musicale San Giacomo Maggiore Apostolo e l'inizio della performance degli artisti di strada “I Paliassi”.

Apertura degli stand e primo workshop informativo da parte dell'Agenzia delle Dogane (alle 20,30). Poi il Crea con un doppio appuntamento: “Le Piante Officinali in Calabria e Possibili percorsi di aggregazione” (21) e “L'uso delle erbe in liquoreria: il percorso per l'utilizzo di varietà locali” (21,30).

Alle 22 invece l'attesissima presentazione, la prima al Sud, della Guida ai Beach Club d'Italia con i due importanti curatori, Andrea Guolo e Tiziana Di Masi. Insieme a loro saranno presenti i 12 migliori beach club della Calabria presenti in guida. Nel “mezzo” ed in contemporanea lo Show Cocktail a cura di Steven Tripicchio e Alessandro Pizzari. Alle 23 il conferimento dei primi 4 premi: Spirito Intraprendente Mediterraneo, Spirito Arbereshe Mediterraneo Spirito Monastico Mediterraneo Premio Speciale: Spirito Imprenditoriale Mediterraneo consegnato al Dott. Nuccio Caffo, patron delle Distillerie Caffo. In chiusura dj set.