Eliminazione azzurra agli Europei, non ci resta che... ridere con i Cinghios di Cosenza

Ridere, in effetti, c'è poco da ridere. Ma si tratta pur sempre di un gioco, quindi meglio sdrammatizzare. L'eliminazione dell'Italia da Euro2024 ha lasciato e lascerà strascichi per come è arrivata. Soprattutto dopo la scelta dell'accoppiata Gravina-Spalletti di rimanere in sella nonostante una delle peggiori figuracce della storia azzurra. Allora, dicevamo, meglio prenderla a ridere. E farlo rivedendo l'ultimo video realizzato dal gruppo cosentino Cinghios, che ormai da anni è sulla cresta dell'onda con i suoi doppiaggi ironici che fanno le “pulci” a vip, personaggi dello spettacolo, attori e politici. Alla vigilia dell'eliminazione da Euro2024, i comici cosentini avevano fatto ironia doppiando un video realizzato proprio dalla Federazione e che vedeva alcuni tra gli Azzurri (Donnarumma e Zaccagni su tutti, guarda caso gli unici due, nel complesso, a salvarsi in mezzo al disastro in Germania...) mentre si aggiravano furtivi tra le stanze di Coverciano prima di essere beccati da Spalletti in persona. I Cinghios hanno cavalcato l'onda del furto nella dispensa, rendendo la scena molto cosentina. Ridiamoci su... ché è meglio.