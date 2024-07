Scocca l'ora dei saldi: a Cosenza tra mercatini, made in Italy e... e-commerce

I saldi partiranno ufficialmente soltanto sabato ma varie vetrine del centro hanno già avviato la stagione dei prezzi al ribasso per stimolare i potenziali clienti. La crescita dell’e-commerce è sempre più minacciosa per le attività fisiche. La vendita online è aumentata in maniera esponenziale negli ultimi anni e ha subito un’ulteriore impennata nel periodo segnato dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Mesi nei quali anche coloro i quali fino a quel momento sono rimasti più fedeli alla tradizione si sono lasciati ipnotizzare dal web per completare i propri acquisti.

I tradizionalisti

Giuseppe Lucente è un “purista”: «Rimango dell’idea che sia meglio comprare nei negozi fisici perché ti permettono di toccare con mano i tessuti e valutarne la vestibilità. All’e-commerce, al massimo, ricorro quando devo acquistare un accessorio».

Anche Giovanni Magro preferisce rimanere fedele agli store della città: «Prediligo la strada di sempre perché mi consente di poter vedere dal vivo con i miei occhi i prodotti che acquisto. Sicuramente, però, lo shopping online consente di poter risparmiare e questo è un fattore da tenere in considerazione in una fase storica nella quale il potere d’acquisto è calato a causa degli stipendi rimasti invariati negli anni».

Ettore Lamacchia, padre di un mini “pilota” sempre controllato a vista dalla mamma, spiega come è cambiata la sua vita da quando la nuova leva ha messo piede in casa: «Da quando è nato lui ci siamo aperti molto verso l’e-commerce perché ci offre maggiori soluzioni. In genere non sono legato ai saldi per realizzare i miei acquisti, anche se sempre più spesso è preferibile attenderli per ridurre i costi. Poi a volte si ha bisogno di qualcosa in particolare ed in modo immediato ma con il bimbo riscontriamo vari vantaggi procedendo all’acquisto tramite internet.