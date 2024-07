Passaggio di consegne al Rotary Club Rende: Flora Maria Ritacca nuova presidente

Nei giorni scorsi è avvenuta l’annuale cerimonia del passaggio delle consegne tra i presidenti del

Rotary Club Rende. Il presidente uscente Francesco Torchia, ha passato il testimone a Flora Maria Ritacca, presidente per l’anno rotariano 2024-2025. Erano presenti i Governatori uscente ed entrante del

Rotary International Distretto 2102, Francesco Petrolo e Maria Pia Porcino.

La serata, rallegrata da quasi cento cinquanta presenze, tra soci e numerose autorità rotariane e civili,

conclude ufficialmente le attività del club per l’anno rotariano 2023-2024. Grazie al lavoro svolto dai

presidenti e dai soci, il Rotary Club Rende entra nel suo diciottesimo anno di vita con solide basi di

affiatamento e di collaborazione sia all’interno del suo organico sia con le istituzioni del territorio.

Le parole pronunciate da entrambi i Presidenti durante lo svolgersi della cerimonia hanno

sottolineato la volontà forte del Rotary Club Rende di essere sempre più al servizio del territorio per

una concreta partecipazione alla vita sociale e culturale della realtà in cui opera. La neo presidente

Ritacca - dopo aver ricordato le iniziative mirabilmente condotte dal suo predecessore - ha illustrato i

progetti di un anno rotariano che sarà focalizzato sull’impegno civile e solidale. Durante quest’anno

saranno portati a termine progetti già iniziati e ne saranno iniziati di nuovi, in base ai reali bisogni e

criticità della nostra comunità e sempre vicini ai più deboli e ai più fragili. In collaborazione con

medici specialisti afferenti ad importanti fondazioni e università, i Progetti di punta in ambito

sanitario saranno due: la realizzazione di un ambulatorio solidale in collaborazione con l’ASP di

Rende e le Caritas parrocchiali e la sensibilizzazione dei giovani sull’importanza della salute

riproduttiva, promuovendo stili di vita salutari e attività di screening precoce durante incontri

organizzati nelle scuole del territorio. Altri progetti riguarderanno: i disturbi dello spettro autistico in

collaborazione con associazioni locali, un cortometraggio sulla nostra terra da realizzare con l’aiuto

di videomaker professionisti ed in collaborazione con i giovani del Rotaract e dell’Interact,, un

progetto di approfondimento dell’estetica dei linguaggi visivi contemporanei da realizzare nelle

scuole superiori. Sarà riavviata la tradizionale corsa a scopo umanitario “Rotary day run”, saranno

potenziati i gemellaggi internazionali attraverso un progetto con una scuola di Buenos Aires,

continuerà l’impegno del Banco Alimentare e la riscoperta dei borghi calabresi. Le cariche direttive

del club, per l’anno rotariano 2024-2025, sono rappresentate dal presidente eletto Sergio Mazzuca,

dal vicepresidente Amalia Castiglione, dal segretario Giandomenico Giordano, dal tesoriere Carmine

Costabile, dal prefetto Angelo Gallo, dal segretario esecutivo Piersergio Lucisano.

La splendida cornice di Villa Fabiano Palace Hotel di Rende ha fatto da sfondo ad un momento

conviviale elegante e partecipato, durante il quale i soci e le autorità hanno avuto modo di

congratularsi con il direttivo uscente e con quello entrante augurando, per il club, un sereno e

fecondo prosieguo delle sue attività.