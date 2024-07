Rotary Club Cosenza, l’avvocato Mario Stella è il nuovo presidente

L’avvocato Mario Stella è il nuovo Presidente del Rotary Club Cosenza. Suggestiva e ricca di contenuti, la cerimonia del passaggio delle consegne con il Presidente uscente Marco Provenzano, svoltasi alla presenza del Governatore del Distretto 2102 del Rotary International, Maria Pia Porcino, autorità rotariane, rappresentanti di diversi Rotary Club della provincia e numerosi soci.

“Impegno, dedizione, passione e condivisione saranno – ha sottolineato il Presidente Stella – le stelle polari che guideranno le attività sociali collaborando con le Istituzioni locali, gli altri club service e le associazioni del territorio perché riteniamo fondamentale, soprattutto in questo momento storico, unire le energie sane della società. Nella sua storia lunga oramai 75 anni che ne fa il secondo Rotary più antico della Calabria, il Rotary Club Cosenza ha sempre operato guardando con estrema attenzione alle istanze della società con l’obiettivo di creare momenti di crescita partendo dall’analisi dei bisogni, valorizzando le eccellenze e ponendo grande attenzione ai giovani”.

Il Presidente Stella, ricordando numerosi soci del club che hanno scritto la storia della città, ha concluso sottolineando come: ”Soltanto con il lavoro di squadra, il contributo di ogni socio, potremo raggiungere gli obiettivi prefissati e realizzare progetti concreti, efficaci continuando a fare girare la ruota del Rotary Club Cosenza senza alcuna interruzione, nel rispetto della continuità e della tradizione ma guardando bene al presente che vede una società in continua evoluzione”.

Parole di elogio nei confronti del Rotary Club Cosenza sono state espresse, nel suo indirizzo di saluto, dalla Governatrice del Distretto, Maria Pia Porcino la quale ha evidenziato come: “Il Rotary Cosenza rappresenta, da sempre, un punto di riferimento per il territorio e per l’intero Distretto alla cui vita ha dato e continua a dare un contributo concreto e fondamentale nel rispetto dei valori fondanti del Rotary International. L’entusiasmo, il senso di appartenenza e la voglia di lavorare insieme che si respirano tra i soci, sono la conferma dello spessore del club”.

Il Consiglio Direttivo del club per l’a.s. 2024/2025 risulta composto oltre che dal Presidente Mario Stella, dal Past President Marco Provenzano, dal Vice Presidente e Presidente Eletto Francesca Criscuolo, dal Segretario Matteo Morrone, dal Segretario Esecutivo Sergio Sicoli, dal Tesoriere Amedeo Aragona, dal Prefetto Maria Teresa Seta e dai Consiglieri: Rosina Chimenti, Anna Maria Mancuso, Nives Mastromonaco, Rosaria Tornello, Gianni Fava, Andrea Perrelli e Vittorio Sapiente.