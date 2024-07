San Lorenzo Bellizzi ospita il festival Fare Paese

San Lorenzo Bellizzi, piccolo borgo incastonato nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, sarà teatro di un nuovo festival, denominato “Il Festival del Fare Paese”, dedicato alla cura e alla cultura del “paese”, intenso come dimensione del fare e dell’esistere, dell’essere e del resistere.

Ad organizzare l’evento, realizzato con il sostegno del CSV Cosenza nell’ambito delle Piazze del Volontariato, è l’Associazione Manola Sanlo Odv che, facendo rete con le Istituzioni territoriali, le Associazioni del luogo, e le attività commerciale locali è riuscita a trasformare un semplice impulso di intenti in una rete attiva e fattiva, la quale ha dato vita ad un cartellone, mappa cronologica di un festival tagliato a misura d’uomo, ricco e di appuntamenti.

Il festival si dipanerà il 13 e il 14 luglio e aprirà con una conferenza stampa alle ore 9.00 che avrà luogo in Piazza Largo dietro la chiesa. All’evento di apertura, coordinato dal giornalista Andrea Mazzotta, parteciperanno Maria Carmela Campolongo, presidente dell’associazione, Antonio Cersosimo, sindaco di San Lorenzo Bellizzi, Silvia Cafora, in rappresentanza del Collettivo Frange Mobili, Domenico Pietro Pesce, in rappresentanza dell’Associazione “I ragazzi di San Lorenzo Bellizzi”, Lorenzo Cersosimo, vicepresidente Protezione Civile Alto Ionio, Salvatore Mastrota rappresentante Terra Viva CISL a San Lorenzo, Pasquale Agrelli presidente Proloco del Pollino orientale, Franco Bruno presidente ADS San Lorenzo Bellizzi, Vincenzo Armentano, presidente Comitato Pro Sant’Anna, Gaetano Perrone per Oltretimpe Outdoor, in un elenco esemplifico e non certo esaustivo delle tante realtà territoriali coinvolte.

Finalità dell’evento è raccontare la dimensione “Paese” quale luogo dell’anima, ricco di vita, dove il tempo scorre e non corre, in un contesto non per questo privo di dinamiche occasioni di intrattenimento, accrescimento culturale e sociale, che traggono forza dalle peculiarità del luogo, della sua ricchezza paesaggistica e delle sue eccellenze alimentari, oltre che nella forza derivante dalla capacità di accogliere propria dei cittadini di San Lorenzo Bellizzi.

Dopo la conferenza stampa il festival proseguirà con una serie di attività quali visite guidate sul territorio a cura delle Guide Ambientali Aigae, eventi dedicati ai più piccoli, visite didattiche alle aziende locali legate al settore dei prodotti alimentari tipici del territorio, proiezione di film d’animazione per bambini e, alla sera, apertura degli stand enogastronomici con prodotti tipici a cui seguirà la proiezione del docufilm legato all’esperienza del Trap Festival 2023. Giorno 14 invece, dopo un’escursione presso Pietra Sant’Angelo, esteso affioramento di calcari ubicato nel territorio comunale di San Lorenzo Bellizzi, si concentrerà sulla convivialità di un aperitivo musicale, accompagnato dagli stand ricchi di prodotti tipici locali, tra cui quelle curati dai celebri fornai di San Lorenzo Bellizzi, e arricchito dalla proiezione del film “Inshallah” a cui seguirà un dibattito.

La scoperta di un borgo antico, di un paese, dei suoi ritmi, delle tipicità che lo caratterizzano è sempre un’esperienza che segna l’immaginario personale, come scoprirà chi vorrà vivere l’intenso ed interessantissimo programma del Festival del Fare Paese, dal 13 al 14 luglio, a San Lorenzo Bellizzi.