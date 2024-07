Assunzioni e incarichi annuali, i docenti precari di Cosenza temono la beffa

Sono già decine, in pochi giorni, i docenti cosentini che hanno formalizzato domanda per la mobilità annuale. Avviato l’iter l’11 luglio, ci sarà tempo sino al 24 per presentare l’istanza di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Quest’ultima, in particolare, può essere presentata per il ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario.

Il Ministero dell’Istruzione ha avviato pure le procedure per le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2024-25. Sono giorni decisivi per capire se Viale Trastevere riuscirà a rispettare le tempistiche previste per le convocazioni dei docenti. L’obiettivo è avviare la procedura da fine agosto, ma siamo quasi a fine luglio e i timori abbondano, anche nella nostra dove sono molti i prof precari in attesa dell’assunzione a tempo indeterminato.

Novità importanti per alcune scuole chiave del sistema formativo cittadino. Sono arrivate lunedì pomeriggio, quando l’Ufficio scolastico regionale ha ufficializzato i nomi dei presidi per l’anno scolastico che verrà. A Rosanna Rizzo è stata affidata la dirigenza scolastica del Liceo scientifico “Scorza” dopo l’arrivederci dello storico preside Aldo Trecroci. A Miriam Curti, invece, il Convitto nazionale “Bernardino Telesio”. Rosita Paradiso reggerà le redini del nuovo maxi istituto formato dal Liceo scientifico “Fermi” e dal Polo tecnico scientifico “Brutium”.