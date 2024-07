Torna a "sbuffare" il treno della Sila, domani la prima corsa

Dopo un periodo di sospensione delle corse per manutenzione della linea ferroviaria, grazie all’amministratore unico Ernesto Ferraro e a tutte le maestranze di Ferrovie della Calabria, domani il Treno della Sila ritorna a sbuffare. Come noto, le infrastrutture ferroviarie utilizzate per lo svolgimento del servizio turistico, sulla tratta Camigliatello - San Nicola Silvana Mansio, sono state sottoposte ad interventi di manutenzione indispensabili per garantire la sicurezza dei viaggiatori.

Dalla prossima domenica, quindi, i passeggeri troveranno tante novità ed il ripristino e la pulizia delle stazioni di Camigliatello e della storica fermata di Sculca che, da ora in poi, sarà teatro di eventi culturali. Ogni domenica, presso quest’ultima stazione, si svolgerà la celebre rievocazione storica dell’assalto al treno dei briganti ma non sarà l’unico evento, altre sorprese sono riservate ai turisti viaggiatori del Treno della Sila che potranno così conoscere il territorio attraverso un percorso naturalistico unico, accompagnato dall’assaggio di prodotti tipici del territorio, patrimonio culturale ancora tutto da scoprire.