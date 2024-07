Cosenza, i "Palazzi" sono sordi e distratti: bimbi e ragazzi pagano per tutti

Le rette non arrivano, le case famiglie vanno in difficoltà e a soffrire sono soprattutto i ragazzi e i bambini che accolgono. L’anello più debole, quello che ha già pagato e continua a pagare abbastanza. Anzi troppo! Ecco perché il Coordinamento provinciale per i minori ha scritto ai sindaci dei comuni che ricadono nel territorio bruzio e nell’hinterland per sensibilizzarli in merito al mancato adeguamento delle rette come deciso dalla giunta regionale il 26 settembre 2023. Chiedono aiuto, come possono.

«Caro Sindaco, purtroppo ci risiamo, ancora una volta veniamo presi in giro, raggirati dalle stesse istituzioni che dovrebbero tutelare i bisognosi e i più deboli, nella fattispecie parliamo dei minori ospiti e delle comunità alloggio per minori (ex case-famiglia) che svolgono storicamente un servizio di grande importanza e di enorme utilità sociale», comincia la lettera, che entra nel merito e inchioda i palazzi alle loro responsabilità. Tutti.