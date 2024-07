Montalto, la comunità di Settimo rinnova la sua devozione alla Madonna del Carmelo

Talenti locali, buon cibo, musica, divertimento e preghiera. Sono stati questi gli ingredienti che hanno decretato il successo dei festeggiamenti in onore della Vergine del Carmelo . La comunità di Settimo di Montalto Uffugo , infatti, ha rinnovato la sua devozione verso la Madonna con festeggiamenti civili e religiosi per una tre giorni che ha ridato vita e linfa al territorio. Un ricco programma quello stilato dal Comitato Festa della Parrocchia che ha previsto sia le cerimonie religiose curate dal parroco Don Alfonso Petrone, terminate con la processione della statua della Madonna per il centro cittadino, accompagnata dalla Banda Musicale della Città di Mendicino . A seguire la messa all’aperto nel piazzale Tropical, a Settimo, messa che ha raccolto in preghiera i numerosi fedeli, tra autorità civili e tanti cittadini. Dai riti religiosi si è passati a salutare la Madonna del Carmelo con i festeggiamenti civili, con tre serate all’insegna del divertimento, della buona musica e dello spettacolo con le scuole di danza del territorio, scuole di canto e gruppi teatrali.

Al gruppo cover band “Le Orme dei Pooh” è toccato chiudere i festeggiamenti con una loro alta performance musicale. La serata è terminata con l’estrazione dei premi della riffa. Settimo in festa, dunque, ed una tradizione che si rinnova per i residenti e non solo attraverso l’imperdibile appuntamento. Quest’anno, grazie all’impegno del Comitato festa, si è potuto rivivere a pieno questa storica celebrazione della Madonna del Carmelo che è anche l’occasione per riaffermare una forte e sentita tradizione che lega gli abitanti. Festeggiamenti terminati e successo incassato il Comitato ha così commentato: <<In questa tre giorni di festa hanno brillato le stelle del nostro territorio, giovanissimi attori, meravigliosi ballerini e talentuosi cantanti si sono esibiti in una piazza piena gente. Con la processione della Statua della Madonna del Carmelo, la messa, e poi il concerto i festeggiamenti si sono conclusi con soddisfazione. Il nostro grazie va a tutti coloro che hanno sostenuto in vario modo la realizzazione di questo evento e sono stati davvero in tanti>>.