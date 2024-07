Scuola, due settimane clou per i precari di Cosenza tra incarichi annuali e assunzioni

Il giorno giusto per le migliaia di docenti precari cosentini inseriti nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps). Dal oggi al 5 agosto è aperta la procedura per le assunzioni da prima fascia Gps e per la scelta delle 150 scuole. Un via in ritardo rispetto agli altri anni a causa della proroga necessaria per il termine dei percorsi formativi legati ai 30 cfu che tante polemiche hanno provocato anche da noi, con l’Unical in prima linea al fianco dei prof. Il timore è che questo slittamento non permetta l’affidamento degli incarichi annuali entro il 31 agosto, quando però sarà fondamentale procedere con le immissioni in ruolo. Sia per quel che riguarda queste ultime da Gps prima fascia sostegno, che per le nomine da Graduatorie a esaurimento (Gae) e Gps per contratti al 31 agosto e 30 giugno, le domande dovranno essere presentate su Istanze on line.