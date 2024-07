Montalto, tra fede e giubilo riapre al culto la chiesa di San Giacomo

Ha riaperto al culto, dopo tanti anni, la Chiesa di San Giacomo, nel centro storico di Montalto Uffugo, datata 1527 e voluta dal primo Duca di Montalto Ferdinando d’Aragona, figlio del Re Ferdinando I di Napoli. Il Ducato di Montalto durò 3 secoli, dal 1507 al 1806, e nel tempo fu retto da diverse famiglie spagnole quali i Moncada e l’ultimo duca fu Francisco de Borja Álvarez de Toledo y Gonzaga. La Chiesa venne dedicata a San Giacomo, una delle figure più carismatiche ed importanti della cristianità, molto probabilmente per devozione del Duca poiché era il santo protettore della Spagna e delle allora recentissime spedizioni in Sud America. Nel ritratto del duca Ferdinando del pittore Juan Ayerbe, ora custodito a Madrid, in basso, viene, infatti, citata più volte la città di Montalto. Morì nel 27 novembre 1542 e fu sepolto nell’attuale Chiesa di San Francesco di Paola nel centro storico di Montalto.