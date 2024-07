A Cosenza la solidarietà entra in classe e realizza i sogni dei bambini

Raccolta di materiale scolastico dedicato ai bambini delle case famiglia e dei centri per minori. È in pieno svolgimento la tradizione attività dell’associazione cittadina ”Home” per realizzare piccoli desideri e colorare di gioia il ritorno in classe dei più piccoli. «Sappiamo quanto sia importante per loro avere articoli scolastici del loro personaggio preferito. Chi è genitore ha modo di comprenderlo a pieno. Lavoreremo al fine di veder realizzato anche questo piccolo desiderio per l’avvio del nuovo anno scolastico», spiega la presidente di “Home” Maria Carmela Ranieri. E la città, come il resto dell’area urbana, anche quest’anno sta rispondendo alla grande. Sono già stati prenotati molti degli oggetti che “Home” ha individuato in seguito alle richieste delle bambine e dei bambini delle strutture anche loro rese note con trasparenza. La raccolta solidale s’è estesa pure lungo la costa tirrenica. A esempio ad Amantea.

Al fianco della presidente Maria Carmela Ranieri ormai da settimana c’è l’impegno spassionato ma certosino dei volontari che la aiutano a realizzare piccoli e grandi sogni dei bimbi.