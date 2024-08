Tra Corigliano e Rossano le numerose rotte culturali di una comunità in crescita

Non solo mare, ma tanta arte, cultura, storia e tradizioni. Il disco rotto di diversi decenni fa del “tanto non c'è nulla da fare o da vedere”, si infrange con un'immagine del tutto nuova di Corigliano Rossano, questa nuova realtà urbana che se ancora è in cammino verso una solida fusione tra le due comunità, di certo offre al visitatore un ventaglio di opportunità di luoghi da visitare, atmosfere in cui immergersi e perdersi, rapiti da una storia millenaria.

Con una caratteristica che pochi centri possono vantare, ossia una posizione invidiabile che in pochi minuti conduce il visitatore dal mare cristallino dello Ionio fino ai freschi boschi della montagna, attraverso sentieri lussureggianti e ricchi di una vegetazione che andrebbe sicuramente valorizzata e fatta conoscere per la sua straordinaria bellezza. In questo cammino alla scoperta delle ricchezze che questa terra offre, si parte sicuramente dai due centri storici, quelli di Corigliano e quello di Rossano.