Scuola, 515 cattedre a Cosenza per le assunzioni

Ci sono Graduatorie a esaurimento (Gae) ancora non… esaurite e quindi a disposizione per le immissioni in ruolo del personale docente che il ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito da tempo a livello nazionale (45.124). Ieri è stato ufficializzato pure quante ne spettano alla Calabria: 1.415. Da definire le cifre a livello provinciale. Tra l’altro il contingente autorizzato compre solo il 70% delle cattedre vacanti e disponibili, quindi anche quest’anno saranno tanti i posti scoperti. Inoltre i poti da scoprire vanno divisi con le Graduatorie di merito (Gi) degli ultimi concorsi.

Sono solo sedici le Gae ancora attive in provincia di Cosenza. Si tratta della AAAA Scuola dell’Infanzia con 267 aspiranti prof ancora in attesa dell’assunzione. Quindi la ADAA (Sostegno nella Scuola dell’Infanzia) con 8 precari ancora in graduatoria, ADEE (Sostegno Primaria) con 1 aspirante, EEEE (Scuola Primaria) con 93 in graduatoria, A008 (Discipline geometriche, Architettura, Design d’arredamento e Scenotecnica) con 1 precario, A009 (Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche) con 2 precari, A018 (Filosofia e Scienze umane) con 5 precari, A019 (Filosofia e Storia) con 1 precario, A031 (Scienze degli alimenti) con 1 aspirante docente, A045 (Scienze economico e aziendali) con 13 aspiranti docenti, A046 (Scienze giuridico-economiche) con 88 precari in graduatoria, A047 (Scienze matematiche applicate) con 12 aspiranti prof, A054 (Storia dell’arte) con 2, ADSS (Sostegno nelle Scuole superiori di secondo grado) con 26 e infine PPPP (Personale educativo) con 36. Complessivamente, quindi, nelle vecchie Gae cosentine svuotate in gran parte dalle immissioni in ruolo garantite dalla “Buona Scuola” del governo Renzi, restano 556 aspiranti prof.