"E...state con noi": il tour per la sicurezza stradale della polizia fa tappa a Scalea

Anche durante l’estate 2024 la Polizia di Stato accompagnerà il viaggio di quanti approfitteranno della bella stagione per visitare le principali località turistiche italiane con la campagna di sicurezza stradale “E…state con noi”.

Quest’anno l’iniziativa è partita il 21 giugno da San Teodoro in Sardegna terminerà il 15 settembre interessando oltre 50 località balneari e di montagna.

La campagna di sensibilizzazione vedrà impegnati le donne e gli uomini della Polizia Stradale, a bordo di mezzi rappresentativi ed iconici come Lamborghini, Tesla, Pullman Azzurro o Camper Azzurro.

Nell’ambito della campagna saranno mostrate al pubblico le tecnologie in uso alla Specialità come etilometri e precursori di ultima generazione, street control, police controller, impiegati per garantire il rispetto delle regole del codice della strada.

In particolare in Calabria nella giornata del 9 agosto si terrà un grande evento dalle ore 17 nella località balneare di Scalea sul Tirreno cosentino, in piazza Aldo Moro dove saranno allestiti degli spazi stand della Polizia di Stato, nonché esposti il Camper Azzurro, autoveicoli e motoveicoli della Polizia di Stato, oltre alla presenza di mezzi rappresentativi dell’ANAS, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, dove il pubblico potrà conoscere gli strumenti che consentono il controllo dell’eventuale guida sotto l’effetto di alcool e droghe, comprendendo così i rischi connessi a questi comportamenti.