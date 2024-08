San Cosmo Albanese, tutto pronto per la terza edizione della sagra del Fico

La tradizione si rinnova per celebrare il frutto citato anche dall'Abate Gioacchino da Fiore: «Nientemeno più prezioso, e per la copia e per la perfezione egli è il raccolto dei fichi (...) nere, bianche, altre brune, altre rossaccie, tutte però così dolci, che filano dalla creduta bocca stille di miele, e come se per filarlo non bastasse una sola apertura sul capo, sovvente ancora si stracciano per i fianchi». La manifestazione promossa dal Comune di San Cosmo Albanese e dal Gal Sibaritide offrirà spunti di riflessione sul valore dei fichi, risorsa economica e sociale dell'intera provincia di Cosenza. Un prezioso patrimonio da valorizzazione attraverso un evento come quello in programma a San Cosmo Albanese, utile a far conoscere le caratteristiche di un frutto unico. L'attività è realizzata nell'ambito del progetto di cooperazione filiere corte e mercati locali cofinanziamento F.E.A.R.S. - Misura 19.3 e coordinata da Roka Produzioni – Eventi&Comunicazione Creativa.