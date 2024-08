Scuola, a settembre gli incarichi annuali ai prof precari di Cosenza

Agosto senza speranze per i docenti precari in attesa di scoprire se e dove otterranno un incarico annuale per il prossimo anno scolastico. Bisognerà aspettare almeno il 2 settembre per l’avvio delle procedure. Emerge dal “Prospetto riepilogativo operazioni avvio anno scolastico 2024/2025” comunicato nei giorni scorsi da Palazzo Lecce ai sindacati. Si parte dal 12 agosto con la pubblicazione dell’avviso relativo alle immissioni del contingente Pnrr, per arrivare appunto all’inizio delle procedure per incarichi e supplenze da Gae e Gps il 2 settembre. In questi giorni è in pieno svolgimento la seconda fase delle immissioni in ruolo con la scelta della sede da parte dei fortunati.

È targata anche Cosenza la protesta di molti (quasi tutti) i docenti che a fine maggio hanno sostenuto il concorso per diventare dirigenti scolastici e non hanno superato la preselettiva. In Calabria, perché era su base regionale, su oltre mille candidati, in 64 hanno superato la preselettiva conquistando il diritto di sostenere lo scritto in autunno. E mentre sono in itinere ricorsi tanto al Tar quanto al Consiglio di stato, un gruppo di docenti anche cosentini ha scritto al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Sono una settantina.