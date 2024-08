A Corigliano Rossano la storia di Lulù e Pepè, i due cagnolini cercano un nuovo padrone

Una storia nella storia, sperando che anche questa abbia un lieto fine. Lulù e Pepè, i due cagnolini che per 9 anni hanno vissuto con il professore di musica in pensione di Rossano, salvato il 24 luglio dopo che da giorni si era chiuso in casa con i due animali interrompendo i rapporti con l’esterno, hanno evitato il canile e ora cercano una nuova famiglia. I due cagnolini di 12 e 9 anni, in questi giorni in cui il loro padrone sta curandosi fuori regione per seri problemi di salute, sono stati recuperati dalla consigliera comunale Lorena Vulcano con il supporto delle volontarie dell’associazione Facciamo Branco della quale fa parte attivamente e messi al sicuro al fine di evitare l’ingresso in canile. La consigliera Vulcano grazie all’assessore Marinella Grillo, sta mantenendo i contatti con la famiglia del professore a cui invia foto e video dei pelosetti, ma purtroppo, pur auspicando un lieto ritorno a casa dell'anziano padrone, cosa probabilmente impossibile, si sta procedendo alle cure dei due cagnolini al fine di trovare loro una collocazione in famiglia per garantire loro quell’affetto e quel contesto familiare a cui erano abituati. Si lancia quindi l’appello a chiunque fosse intenzionato ad adottarli di farsi avanti per regalare anche a loro un lieto fine.