Scuola, ieri a Cosenza gli incarichi agli Ata. Per i prof confermato venerdì 6

Si riparte. Ieri sono tornati a scuola tutti, o quasi. A cominciare dai presidi nei immessi in ruolo, trasferiti, assegnati a una nuova sede o reggenti. Hanno preso servizio nel nuovo istituto, così come i docenti e il personale ata trasferiti, immessi in ruolo, assegnati o utilizzati. Per molti c’è stato anche il primo collegio dei docenti, mentre per altri andrà in scena oggi, domani o addirittura giovedì.

Ieri mattina è stato il grande giorno degli incarichi a tempo determinato per per il personale amministrativo tecnico e ausiliario. Per tutti tranne che per i Collaboratori scolastici, che tra l’altro sono il contingente più cospicuo. Per loro gli incarichi annuali arriveranno nei prossimi giorni, così come per i docenti.

La convocazione del personale ata ieri mattina a Palazzo Lecce ha creato un assembramento importante, con la fila che usciva dal portone dell’Atp per proseguire sino all’esterno. Nel primo pomeriggio l’iter è stato concluso, grazie all’ennesima giornata di super lavoro per il personale dell’Ambito territoriale.

Trova conferma la data di venerdì 6 settembre per il primo turno di nomina dalle Gps per i prof, con presa di servizio lunedì 9. Ritardo provocato anzitutto dalla proroga di due settimane per l’aggiornamento delle stesse Graduatorie provinciali per le supplenze a causa della discrasia tra l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) e la fine dei percorsi relativi ai 30 cfu e quindi la possibilità di inserire il punteggio conseguito nell’aggiornamento relativo al prossimo biennio Gps.