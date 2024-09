Gerardo Fortino, il foto-reporter cosentino che racconta il degrado nel mondo

“Oltre il Cratere” di Gerardo Fortino è un libro-inchiesta che, attraverso una narrazione documentaristica, esplora alcuni dei luoghi più disperati del pianeta per offrire uno sguardo crudo sulle contraddizioni della ricchezza occidentale. Fortino, fotoreporter nato nel 1988, lavora come freelance per diverse produzioni e ama raccontare storie che intrecciano narrazione e immagini.

Il viaggio di Fortino parte dal Madagascar, documentando la discarica di Antananarivo, dove i rifiuti tossici diventano risorsa di sopravvivenza, e prosegue incontrando la tribù dei Mikea, testimoni di un equilibrio fragile tra tradizione e business turistico. Segue la drammatica realtà delle carceri sovraffollate e la dura vita dei minatori di zaffiri a Ilakaka.

Dal Madagascar, l'autore si sposta in Kenya, tra le strade di Korogocho, quartiere di Nairobi, esplorando le condizioni di estrema povertà e il fenomeno del "volonturismo". In India, Fortino scopre la profondità dei contrasti sociali e culturali, mentre in Tanzania indaga sull'efficacia della cooperazione internazionale, evidenziando il crescente autoritarismo e la repressione delle libertà individuali.

Il libro si conclude con una serie di dati e fonti, accompagnati da immagini potenti che testimoniano le ferite profonde inflitte alle comunità rappresentate. “Oltre il Cratere” invita il lettore a riflettere sul reale impatto dell'aiuto occidentale nei confronti della povertà globale.

La presentazione avverrà il 29 settembre alle ore 19 presso Tartarughe – Bar e Bottega in piazza Mattei 7/8. Saranno presenti l’autore e i relatori Denise Furlan ed Emanuele Ioele. L’evento fa parte della Rassegna Culturale “Le Tartarughe e il Gatto” organizzata dall’associazione culturale Il Talento di Roma.

Gerardo Fortino è un fotografo, documentarista di origini calabresi, che vive tra l’Italia e altre parti del mondo. Laureato in Scienze della Comunicazione con un Master in giornalismo a Roma, ha documentato realtà in Ucraina, India e numerosi paesi africani. I suoi lavori sono stati esposti in prestigiose mostre come la Triennale di Milano e la Biennale d'Arte Internazionale di Roma. Nel 2017, ha ricevuto un riconoscimento dal Senato della Repubblica Italiana e dal Ministero dei Beni Culturali per i suoi reportage internazionali.

Attualmente, Fortino è impegnato in un importante progetto chiamato Raw FACTS, un prestigioso canale YouTube di informazione e denuncia, sostenuto da RCE Foto. Il progetto mira a raccontare, senza censura, le più grandi speculazioni mondiali, affrontando tematiche ambientali e diritti umani. Prevede la realizzazione di pillole documentaristiche e interviste a professionisti internazionali. Il lavoro sul campo si svolge in paesi come la Repubblica Democratica del Congo, in collaborazione con Operatori Sanitari nel Mondo, Ghana, Sierra Leone, Benin, Somalia, Sudan e Nigeria, con un'estensione prevista in Brasile il prossimo settembre.