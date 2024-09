Chiude con successo la trentesima edizione del Festival delle Serre di Cerisano

Numeri da capogiro ed un successo, in termini di qualità proposta e partecipazione, che non si registra da anni. Si è chiusa ufficialmente domenica la trentesima edizione del Festival delle Serre di Cerisano (Cs) con piena soddisfazione da parte del sindaco, Lucio Di Gioia, dell’amministrazione comunale e di tutto lo staff organizzativo. Una settimana pienissima di eventi, spettacoli, ospiti.

Sei giorni di programmazione, oltre 40 spettacoli tra musica, teatro, cinema, jazz. Il Festival delle Serre di Cerisano continua ad emozionare. E nell'occasione speciale del 30°anniversario, dal 3 all'8 settembre, ha stupito affezionati e visitatori. Ad iniziare dal tema innovativo scelto. Un filo lungo 30 anni, che continua a guardare al futuro tenendo unita questa comunità e che è capace di portare nei nostri territori i migliori artisti del panorama artistico-culturale nazionale ed internazionale.

Il jazz, ad esempio, ha ospitato Fabrizio Bosso con l’Elio Coppola trio, Luigi Viva e Luigi Masciari con "Viva De André", note, voci e immagini per raccontare uno dei cantautori più importanti della storia italiana e poi GeGè Telesforo e Big Mama oppure Greta Panettieri che, con il suo virtuosismo, la sua estensione e la sua innata capacità interpretativa ha deciso di cimentarsi nell'impresa di cantare Frank Sinatra e l'intramontabile James Senese che ha raccolto una standing ovation finale da brividi.

Poi i Talk con l'attesissimo libro di Claudio Signorile e Simona Colarizi sul caso Moro, quello con l’Università e quello con l’ex presidente della Commissione nazionale antimafia. Ed ancora l’asta benefica delle maglie delle principali squadre di calcio di serie A e B con Hasta Cuanto Podemos e Fondazione Lilli Funaro. La sezione cinema con gli ultimi successi, il teatro dei ragazzi con spettacoli curatissimi ed emozionanti. Ed ancora: il teatro con esibizioni importanti (Sabina Guzzanti, Mazzotta, Vergassola), la sezione Agorà live e la Spiral Sound. Insomma, un “Festival delle Serre per tutti”, come ha fortemente voluto il primo cittadino, Di Gioia. Con lui, per il Festival, anche i partner: Sergio Gimigliano per Associazione Picanto, Benedetta Cannataro per Proloco Cerisano ed Erika Liuzzi, Anna Infante e Pietro Pietramala per Piano B. Grazie a tutti loro, il cartellone ha ricevuto apprezzamenti e condivisioni. La “chiusura”, infine, con l’Orchestra Sinfonica Brutia ed il maestro Francesco Perri tra emozioni e musiche senza tempo.

Gli slarghi, i vicoli, le piazze. Ma anche le attività, i sorrisi dei partecipanti, le passeggiate tra palazzo Sersale ed i luoghi degli altri spettacoli sono bellissimi pensieri di una delle edizioni del Festival delle Serre più riuscite di sempre.