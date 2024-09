Scuola di Cosenza, i ragazzi alle urne per eleggere un consiglio tutto loro

Cosenza è pronto ad accogliere il consiglio comunale dei giovani che fungerà da affiancamento e stimolo alle istituzioni degli adulti per un impegno amministrativo più vicino e rispondente alle esigenze della città con qualche anno in meno.

L’iter per l’elezione dell’assemblea è già avviato: si andrà alle urne il prossimo 18 ottobre in tutte le scuole Medie, Superiori e pure all’università dove saranno allestiti tre seggi. Possono candidarsi ragazzi e giovani da 12 a 22 anni purché residenti a Cosenza. Spetterà al neo eletto consiglio, composto da 32 componenti come l’assemblea municipale, eleggere non il sindaco ma il presidente che sarà affiancato da due vice e da un gabinetto con segretari delegati che fungeranno da assessori con le stesse deleghe dei “colleghi” adulti. In attesa del voto, è stato indicato un presidente pro tempore chiamato a gestire la fase pre elettorale con tutto ciò che è legato ad essa. Si tratta di Salvatore Giordano, brillante studente di Fisica all’Unical che nei mesi passati era il leader d’una delle due liste presentate per le elezioni che si sarebbero dovute svolgere il 6 giugno, ma poi sono state rinviate.