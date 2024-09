Cosenza, vince 1 milione di euro con il MillionDay

Chi ha detto che il 17 porta sfortuna? Sicuramente per un appassionato del MillionDay, questo sarà un numero da ricordare per sempre. Mercoledì 17 settembre - segnala l'agenzia Agimeg - è stato infatti il giorno in cui è arrivato il milionario numero 305 al MillionDay.

Protagonisti di questa nuova vincita sono stati i numeri 7 10 51 53 55, estratti nel concorso delle 20,30 di ieri. E un fortunato giocatore di Cosenza - sottolinea Agimeg - ha potuto festeggiare la vincita di prima categoria, quella da 1 milione di euro.

Da quando è partito il MillionDay, a febbraio del 2018, il concorso ha distribuito ben 305 vincite da un milione di euro