A Cleto la Festa di Libertà: turismo delle radici esempio di rigenerazione sociale e urbana che unisce giovani e anziani

La Festa di Liberetà promossa da Spi Cgil Cosenza e Cgil Cosenza si è tenuta quest’anno in collaborazione con il Comune di Cleto nel Castello di Savuto. Tema filo conduttore del dibattito è stato “I giovani e le radici del cambiamento. Il ritorno alle radici come opportunità di rinascita per le comunità. Nuove occasioni di lavoro per i giovani ed incontro fra le generazioni per una socialità inclusiva”. All’iniziativa hanno preso parte la Segretaria Cgil Cosenza Teresa Cavaliere , la Segretaria Lega Spi Cgil Amantea Laura Pagliaro , la Segretaria Spi Cgil Cosenza Brunella Solbaro , il Segretario Generale Spi Cgil Calabria Carmelo Gullì , il sindaco di Cleto Armando Bossio , la giornalista Tiziana Bagnato , la responsabile Argentina Turismo Italia Vittoria Gioffré .

Una scelta non casuale quella di Cleto, in quanto il borgo sta conoscendo da alcuni mesi una nuova primavera grazie al Turismo delle Radici. Centinaia di italo discendenti stanno ripopolando le strade del piccolo centro per conoscere storia e tradizioni del posto e della Calabria, rimettendo in moto economia, commercio e scuole grazie all’opera meritoria del sindaco Armando Bossio e della comunità tutta in un rinnovato patto intergenerazionale.

Lo Spi Cgil, che ha tra i suoi valori fondanti e la sua mission proprio stringere alleanze tra anziani e giovani, ha voluto tenere a Cleto la Festa di Liberetà come occasione per rilanciare l’importanza di un patto tra generazioni che consenta di avviare nuove opportunità lavorative, il rilancio dell’invecchiamento attivo e il potenziale bilanciamento tra nascite e decessi rallentando lo spopolamento.

Durante l'iniziativa la Segretaria Cgil Cosenza Teresa Cavaliere ha auspicato che il sindacato possa diventare un punto di riferimento per chi si impegna in questo percorso legato all’accoglienza degli italo discendenti, mentre la Segretaria Lega Spi Cgil Amantea Laura Pagliaro ha incitato a impegnarsi per costruire dal passato il futuro cogliendo le opportunità del turismo delle radici per sviluppare le ricadute sui territori.

La Segretaria Spi Cgil Cosenza Brunella Solbaro ha in un’approfondita analisi raccontato le origini della migrazione italiana e calabrese nel mondo a partire dall’Ottocento fino all’attuale e recente sentimento di afflato dei discendenti dei migranti con l’Italia che ha portato allo sviluppo di piattaforme on line per la ricostruzione del proprio albero genealogico o la ricerca dei propri avi e parenti ma, soprattutto, anche a al desiderio di vivere luoghi, cultura, sapori delle terre d’origine.