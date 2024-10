L'UICI di Rende presenta la “Giornata mondiale della vista”

Si è svolta nella sede provinciale dell’UICI di Rende la conferenza stampa di presentazione della “Giornata mondiale della vista” che oggi, 10 ottobre, vedrà mobilitati migliaia di volontari affiancati da medici oculisti impegnati nella sensibilizzazione sull’importanza della salute visiva.

La “Giornata mondiale della vista” rappresenta un'iniziativa globale che mira ad aumentare la consapevolezza riguardo le problematiche legate alla visione e alla salute oculare, promuovere la prevenzione delle malattie oculari attraverso controlli regolari e una corretta informazione e sostenere l'accesso a servizi di cura e prevenzione per tutta la popolazione.

Anche in Calabria tutte le sezioni provinciali si mobiliteranno con iniziative territoriale legate soprattutto a screening gratuiti e consegna di materiale informativo che possa contribuire a far riflettere sull'importanza della salute visiva e impegnarsi attivamente nella prevenzione.

Nella conferenza stampa di presentazione il Coordinatore IAPB della Calabria, Pietro Testa, ha illustrato il ruolo della IAPB nella promozione della salute visiva e nella lotta contro la cecità mentre la dottoressa Alessandra Manfredi si è soffermata sui principali fattori di rischio per le malattie oculari e l'importanza di una diagnosi precoce