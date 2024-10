Medicina rigenerativa, il 23 novembre congresso a Rende

Il I Congresso Regionale SIMCRI Calabria, che si terrà il 23 novembre 2024 presso l'Hotel San Francesco a Rende, si focalizzerà sulle ultime innovazioni nel campo della medicina rigenerativa, con particolare attenzione alla gestione delle ferite croniche complesse. L'evento, organizzato dalla Società Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa Polispecialistica (SIMCRI), vedrà la partecipazione di esperti clinici, chirurghi e ricercatori che discuteranno tecniche avanzate come l'uso di cellule staminali, biomateriali e terapie geniche.

La giornata sarà divisa in quattro sessioni, con interventi su temi chiave quali l'uso di cellule staminali nel trattamento delle ulcere cutanee, il ruolo del dolore in medicina rigenerativa e l'efficacia dell'ozonoterapia. I partecipanti approfondiranno anche le applicazioni pratiche delle terapie rigenerative, discutendo casi clinici e protocolli di trattamento, come le infiltrazioni rigenerative con esosomi da cordone ombelicale e il potenziale del micrograft nelle lesioni vascolari.

Il congresso si pone come obiettivo quello di promuovere un approccio multidisciplinare e favorire il trasferimento delle innovazioni dal laboratorio alla pratica clinica, migliorando così la qualità di vita dei pazienti con ferite difficili da guarire.