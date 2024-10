Il "Comitato 18 gennaio" al fianco della Cgil a difesa della sanità di San Giovanni in Fiore

Il "Comitato 18 gennaio" all'unanimità ha deciso di partecipare alla iniziativa indetta dalla Cgil che si svolgerà a San Giovanni in Fiore il prossimo 30 Ottobre, con l'obiettivo di potenziare i servizi sanitari sul territorio e di garantire il funzionamento dell'ospedale impedendo il tentativo di ridurlo a poliambulatorio con lo spostamento dei servizi di medicina territoriale dall'attuale sede di via Gran Sasso nei locali dell'Ospedale. La decisione è stata presa dalle rappresentanze politiche del Comitato 18 Gennaio (comitato aperto a tutti coloro che ne intendono far parte per rilanciare l'attività politica locale) che si sono riunite giorno 22.10.2024 presso l'Hotel Duchessa della Sila, per programmare una serie di iniziative politiche al fine di affrontare i problemi della comunità a partire dalla preoccupante situazione in cui versano i servizi sanitari in via di progressivo depauperamento.

"L'assemblea dei partecipanti, numerosa e con la presenza di qualificati rappresentanti di associazioni e figure politiche, ha affrontato e discusso approfonditamente - si legge in una nota - alcune tematiche che assillano la collettività Sangiovannese. Prima di tutte la sanità, in quanto ogni giorno vengono tolti ai cittadini i più elementari servizi e prestazioni sanitarie. È di questi giorni la notizia del trasferimento a Cosenza dei servizi di riabilitazione gestiti dall'Amnic. Una decisione grave assunta dall'Asp di Cosenza con Delibera n.2073 del 30 Settembre 2024, che determinerà un gravissimo disservizio ed enormi disagi per centinaia di persone in maggioranza in età avanzata e bisognose di cure riabilitative. La nostra città viene così privata della presenza di un servizio che opera da anni, autorizzato ed accreditato ad Amnic dal Servizio Sanitario Regionale proprio sulla base dei fabbisogni della comunità di San Giovanni in Fiore e del suo comprensorio montano. Si tratta di una decisione grave assunta in evidente spregio dei bisogni di una comunità nella quale la domanda dei servizi di riabilitazione è in evidente crescita. Di fronte a questa situazione preoccupante dei servizi sanitari non si può rimanere indifferenti e passivi. Bene ha fatto la Cgil a decidere una mobilitazione della popolazione per contrastare questo processo di degrado e chiedere una netta inversione di tendenza attraverso misure e scelte concrete di potenziamento dei servizi sanitari.