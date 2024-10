Il festival “Giallo&Noir” piace: tanta qualità, ospiti internazionali e successo per la prima edizione a Cosenza

Un pubblico “segmentato”, attento. Che ha scelto di partecipare, interessarsi, incuriosirsi e soprattutto seguire la prima edizione del “Giallo&Noir” festival a Cosenza. Nessun “colpevole” alla fine ma, anzi, tanti protagonisti di una rassegna culturale di grande qualità con ospiti davvero importanti come Wulf Dorn, scrittore tedesco, che ha ottenuto fama internazionale grazie al suo primo romanzo, “La psichiatra” e che riesce, ancora oggi, a vendere milioni di libri. Per la prima volta in Calabria, Dorn è intervenuto al Festival dicendosi innamorato di questa terra.

Merito, anche, del direttore artistico, Cristina Marra, che ha saputo coordinare e coinvolgere, oltre a Durn, autori molto importanti del genere e del panorama nazionale. Gabriella Genisi autrice della fortunata serie TV, su Rai1, di Lolila Lobosco, Vito Bruschini autore di “Miserere attentato al Vaticano e “Un tempo per amare un tempo per morire” e, non per ultimo, il noto giornalista Rai e documentarista Paolo di Giannantonio che ha emozionato i presenti con un racconto, a 360 gradi, sui Bronzi di Riace ed i tanti misteri, ancora oggi, intorno ad essi. Molto apprezzato anche il progetto Giallo China con Laura Papa, direttrice editoriale, e i disegnatori Vincenzo Giordano, Gaspare Orrico, Marco Serravalle, Giulia Biondino, Gianfranco Vitti. Ed ancora: la presentazione de “Gli invisibili di san Zeno”, per Mondadori giallo storico, con Alessandro Maurizi e “Nostra signora dei fulmini”, con Giancarlo Piacci edito da Salani noir mediterraneo. Infine la Cosenza misteriosa con Giulio Bruno, Sergio Aquino e Tommaso Orsimarsi, insieme ad Assunta Morrone. Tutti pronti a raccontarsi e raccontare aneddoti, storie e curiosità intorno ai loro libri.