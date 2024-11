Scuola, altre 61 cattedre assegnate a Cosenza ai prof precari

Le porte delle scuole cosentine restano aperte ai docenti precari. Sia per le immissioni in ruolo che per gli incarichi annuali che l’Atp continua ad assegnare ai prof inseriti nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps). Venerdì sera è stato lanciato il settimo turno di nomina con l’assegnazione di sessantuno cattedre, intere o parziali, sino al 30 giugno come al 31 agosto. Quanti volessero rinunciare lo devono fare entro oggi, mentre i fortunati che hanno ottenuto l’ambita cattedra dovranno prendere servizio domattina nella scuola loro assegnata.

E non è finita, perché nei prossimi giorni potrebbe arrivare un ulteriore turno di nomina in virtù di altri posti in deroga sul Sostegno concessi dall’Ufficio scolastico regionale a seguito delle richieste dei vari Atp a loro volta sollecitati dai singoli dirigenti scolastici cui si sono rivolti i genitori di studentesse e studenti con disabilità.