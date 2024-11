Ortensia Imbrogno, la cosentina icona di stile e solidarietà al Charity Gala Dinner 2024

Tra i volti più ammirati della serata, Ortensia Imbrogno ha catturato l'attenzione non solo per il suo stile impeccabile, ma anche per il suo intervento sentito e appassionato, rivolto sia ai presenti sia a un pubblico più ampio. “Nessuno dovrebbe soffrire, ma i bambini ancor di più. La mia infanzia non è stata facile e provo molta empatia verso i bambini che soffrono. Oggi voglio essere portavoce di un segnale di speranza: restate attaccati alla vita con determinazione e coraggio,” ha dichiarato.

Fascino, eleganza e una carriera in ascesa. Ortensia Imbrogno , fotomodella e brand ambassador, continua a lasciare il segno nel panorama italiano con la sua poliedricità e capacità di coniugare moda e dinamiche digitali. L'ultimo evento in cui è stata protagonista è stato il prestigioso Charity Gala Dinner 2024, svoltosi nella splendida cornice di Palazzo Mezzanotte, a Milano, organizzato dalla Fondazione G.E.D. De Marchi Ets.

Ortensia ha inoltre sottolineato l'importanza concreta del progetto, spiegando come l'umanizzazione degli spazi pediatrici possa offrire sollievo ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. “Trasformare la pediatria in una città dei bambini porterebbe benessere a tanti piccoli pazienti coraggiosi. Spero che questo progetto possa essere replicato in altre città italiane, compresa la mia Cosenza,” ha concluso con emozione.

Il Charity Gala Dinner 2024 ha offerto non solo una piattaforma per sensibilizzare sul tema dell'umanizzazione delle cure pediatriche, ma ha anche confermato Ortensia Imbrogno come una delle figure di riferimento per coniugare glamour, talento e impegno sociale.