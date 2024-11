Le Piccole Operaie dei Sacri Cuori festeggiano i 130 anni dalla fondazione del proprio ordine religioso a Trebisacce

In occasione della ricorrenza, Sua Eccellenza Mons. Francesco Savino, Vescovo di Cassano allo Ionio e vicepresidente per l’Italia meridionale della Conferenza Episcopale Italiana, celebrerà il 22 novembre alle 18.30 la Santa Messa presso la Chiesa Madre San Nicola di Mira, situata nel centro storico della cittadina ionica.

Uno dei principali presidi religiosi, educativi, formativi e culturali dell’Istituto ha sede a Trebisacce, scelto per celebrare questo importante anniversario.

La Comunità Educativa/Centro Diurno Francesco Ferrari di Trebisacce, gestita dall’Istituto, porta avanti la missione dei fondatori, offrendo sostegno a bambini provenienti da contesti di estrema fragilità e offrendo loro affetto e amore incondizionato, seguendo il carisma della fondatrice.

L’istituto a Trebisacce gestisce due servizi: la comunità educativa e il centro diurno.

La comunità educativa è un servizio residenziale per bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni, inviati dai servizi sociali su provvedimento giudiziario. La struttura rappresenta un luogo di pace e accoglienza, dove i piccoli possono trovare conforto e superare le loro difficoltà grazie alla dedizione delle suore e degli educatori.

Il centro diurno, invece, è un servizio semiresidenziale che accoglie minori dopo le attività scolastiche. Qui, i ragazzi partecipano ad attività educative, didattiche e ludico-ricreative prima di tornare a casa.

La Comunità Educativa F. Ferrari, con impegno e dedizione, ha costruito una rete di collaborazioni con enti del terzo settore e istituzionali, diventando un pilastro sociale per la Calabria.

La struttura si avvale di un’équipe multidisciplinare composta da educatori professionali, una coordinatrice pedagogista, una psicologa e un assistente sociale. Le religiose impegnate nella struttura, Suor Grazia George (Madre Superiora), Suor Walterina e Suor Mirta, incarnano lo spirito di sacrificio e dedizione dell’ordine.

Il Francesco Ferrari rappresenta oggi un punto di riferimento fondamentale per il territorio calabrese e non solo, grazie al lavoro di squadra che si configura come una vera missione, svolta con responsabilità e spirito di servizio. L’obiettivo è offrire ai minori un ambiente sicuro e familiare, in cui sentirsi protetti e amati.

La missione sociale ed educativa avviata 130 anni fa dal Beato Francesco Maria Greco e dalla Venerabile Suor Maria Teresa De Vincenti continua a vivere oggi attraverso l’opera delle Piccole Operaie dei Sacri Cuori e delle realtà come la Comunità Educat