A Fuscaldo nasce il primo giardino per la pace italiano

È arrivato in Calabria il famoso ambientalista Mika Vanhanen, fondatore di Plants and Care for Peace per l'inaugurazione a Fuscaldo del primo giardino per la pace italiano. Si chiama Circle Peace ed è un brevetto finlandese ideato da Mika la cui realizzazione in Italia è affidata dalla Finlandia ad Anna Maria De Luca, giornalista e dirigente scolastico. Hanno partecipato all'inaugurazione ieri mattina i bambini della scuola di Fuscaldo che hanno dato il nome ad ogni albero e mi hanno spiegato la motivazione. Il vice sindaco Ernesto Bianco ha presieduto la manifestazione insieme all'assessore Maria Luisa Santoro che si è occupata di tutto e per tutto della realizzazione del Circle Peace. In tutto 52 alberi e al centro un ulivo.

"Partiamo dalla frase "Pianta e cura la pace" - è stato affermato - da questo nasce il desiderio di aderire a tale progetto. Un parco che nasce dal desiderio di diffondere nel mondo la pace e sostenere l'ambiente in un momento particolare per l'intera umanità".