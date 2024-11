Papa Francesco parla ai pescatori e alla gente di mare affidandoli alla protezione del Patrono San Francesco di Paola

Parlando agli operatori sanitari, il Papa ha posto l’accento su due aspetti cruciali. Innanzitutto, ha ricordato l'importanza di prendersi cura di chi cura, sottolineando che anche i sanitari hanno bisogno di sostegno e di essere valorizzati per la loro generosità. In secondo luogo, ha evidenziato la necessità di compassione verso gli ultimi, affinché nessuno venga escluso dalle cure. Ha invitato a ispirarsi a figure come Santa Teresa di Calcutta e San Giuseppe Moscati, che hanno dedicato la vita agli emarginati.

Papa Francesco oggi ha parlato ai pescatori e alla gente di mare provenienti da diverse Marinerie italiane e prima di introdurre il discorso, il Papa affida i presenti alla protezione del Patrono San Francesco di Paola . Il Papa ha accolto con affetto pescatori, operatori sanitari e famiglie, offrendo riflessioni sui loro ruoli nella società. Rivolgendosi ai pescatori, ha sottolineato il valore del loro lavoro, che, pur essendo duro e pieno di sfide come la burocrazia e la concorrenza, rappresenta una scuola di vita e un esempio di unità e comunità. Li ha invitati a guardare a San Francesco di Paola, loro patrono, come guida spirituale.

Infine, ha ribadito l'importanza della famiglia, fondamentale per sostenere i sacrifici e le fatiche di chi svolge queste professioni. Ha esortato tutti a custodire le relazioni familiari, viste come una vera medicina per l’anima e il corpo, e ha chiesto di pregare per lui, offrendo la sua benedizione.