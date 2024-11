Focus a Rende sulle povertà in aumento: l’impegno del mondo cattolico

“Racconti, confronti, prospettive”. Sarà il tema dell’appuntamento di oggi nel seminario arcivescovile di Rende dove la comunità diocesana si ritroverà per la Giornata dei poveri che seguirà l’appuntamento mondiale di domenica 17 novembre. Si comincerà alle 9:15 per terminare alle 13. Sarà presente l’arcivescovo Giovanni Checchinato cui sarà affidata una meditazione sulla Giornata mondiale dei poveri. Il direttore della Caritas diocesana Pino Fabiano, invece, rifletterà su realtà e prospettive diocesane. Prevista la Fiera dell’I Care durante la quale le associazioni racconteranno il loro impegno quotidiano per provare a limitare i morsi delle povertà che spesso tolgono la speranza oltre al denaro, sottraendo il diritto ad aspirare. Ci saranno, tra le altre, le associazioni “La spiga”, “Gli altri siamo noi”, “San Pancrazio”, “Go'el”, “Liberamente”, “Stella Cometa”, “Casa Nostra”, “Casa San Francesco”, Moci Cosenza e il Circolo culturale “Popilia”.

La Giornata mondiale dei Poveri è una delle iniziative nate dal Giubileo della Misericordia affinché la Chiesa, attraverso le azioni tangibili delle comunità cristiane, diventi sempre più segno della carità di Cristo verso gli ultimi e i bisognosi. Si propone di incoraggiare anzitutto i fedeli a opporsi alla cultura dello scarto e dello spreco, abbracciando la cultura dell’incontro.