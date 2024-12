Cassano, si riaprono i battenti delle Grotte di Sant’Angelo

L’impianto d’illuminazione è quasi completato, la riapertura delle grotte di Sant’Angelo è ormai imminente. Dopo anni di chiusura e interventi di riqualificazione, il complesso carsico è ormai a un passo a spalancare i battenti. L’annuncio arriva in seguito al recente sopralluogo dell’assessore ai Lavori Pubblici, Sara Russo, che ha confermato il completamento quasi totale dei lavori di illuminazione interna. Secondo quanto riportato da una nota dell'ufficio stampa del Comune le operazioni per il fissaggio delle lampade d’emergenza, ultimo tassello mancante, sono programmate per la prossima settimana. Questo intervento segue settimane di ripristino generale che hanno riportato le Grotte alla loro bellezza originaria, pronte a riaccogliere il pubblico. Ma non è solo l’interno delle Grotte a essere al centro dell’attenzione: i lavori sul polifunzionale e sulla strada di accesso, inclusi i parcheggi, sono anch’essi in fase di ultimazione. Una volta terminati, la struttura sarà completamente operativa e pronta per l’inaugurazione.